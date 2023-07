Israele-Azerbaigian: ministro Difesa Gallant, discorso su Iran centrale per mantenimento sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la guida dell’ayatollah Ali Khamenei, "negli ultimi anni l'Iran ha condotto una campagna terroristica mondiale, con una portata senza precedenti, prendendo di mira israeliani ed ebrei in tutto il mondo. Si contano più di 50 tentativi di attacco negli ultimi anni”, ha dichiarato il ministro israeliano, aggiungendo: “Grazie al nostro sistema di sicurezza, grazie alla stretta collaborazione con molti Paesi e grazie alla consapevolezza che la Repubblica islamica è una minaccia globale, abbiamo sventato questi tentativi e salvato vite umane". Infine, Gallant ha annunciato: "Questa lotta non si ferma. Questa è una lotta per ottenere qualcosa di molto più importante, cioè impedire che le armi nucleari finiscano nelle mani irresponsabili e pericolose dell'Iran''. (Res)