Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), alta adesione sciopero dimostra validità nostre motivazioni (2)

- "Oltre alle criticità evidenziate, non di secondaria importanza, va affrontato il tema della sicurezza del personale a contatto con la clientela che ormai quotidianamente è vittima di aggressioni, per cui chiediamo di migliorare le condizioni di sicurezza già esistenti e rafforzare l'adozione di buone pratiche condivise", prosegue Riccio. "Rispetto a questo ultimo argomento – afferma il segretario generale del sindacato dei trasporti – stiamo reclamando da mesi l'applicazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nella mobilità-attività ferroviarie, sottoscritto a marzo 2022 in sede di ministero delle Infrastrutture e dei trasporti congiuntamente al ministero dell'Interno, Conferenza delle Regioni, Anci, associazioni datoriali e sindacati, e che ad oggi è rimasto ancora sulla carta nonostante le nostre costanti e reiterate sollecitazioni finalizzati alla sua applicazione". "Siamo pronti a partecipare – conclude il segretario generale della Fit-Cisl – come abbiamo già sottolineato in più circostanze, a una trattativa con le aziende interessate, così come auspichiamo un intervento del ministro Salvini per favorire l'esito positivo dei negoziati". (Com)