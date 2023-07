Usa-Israele: presidente Herzog a Washington il 18-19 luglio, incontrerà Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, sarà in visita a Washington il 18-19 luglio. Lo ha confermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “ansioso” di accogliere il suo omologo nella capitale Usa. “La visita sarà una occasione per ribadire la nostra partnership e amicizia”, ha detto, aggiungendo che Biden riaffermerà nuovamente il sostegno “incrollabile” degli Stati Uniti alla difesa di Israele. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’integrazione regionale di Israele e alla necessità di promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente, nel rispetto dei valori di democrazia, libertà e sicurezza. I due leader discuteranno anche la crescente cooperazione militare tra Russia e Iran. Herzog avrà anche un incontro con la vicepresidente Usa, Kamala Harris, il 19 luglio. (Was)