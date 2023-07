Autonomia: Balboni, emendamento Fd'I per coesione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci chiamiamo Fratelli d'Italia non potremmo mai permettere che un cittadino resti indietro e infatti nell'articolo 1 del ddl sull'Autonomia differenziata abbiamo presentato un emendamento che dice che finalità di questa legge deve essere non soltanto garantire, ma promuovere la coesione sociale. Quindi non sarà possibile che possa essere sfruttata da qualcuno per aggravare le disparità anziché ridurle". Lo ha detto Alberto Balboni (FdI), presidente della commissione Affari costituzionali, durante la conferenza "Autonomia differenziata. Come cambieranno i servizi al cittadino? Il contributo dei giovani avvocati nel processo di attuazione del titolo V della Costituzione" nella sala Nassiriya del Senato. (Rin)