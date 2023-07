Iran: ministero Esteri convoca l'ambasciatore d'Italia Perrone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, la presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri, braccio politico del gruppo dissidente iraniano in esilio Mujaheddin del popolo), Maryam Rajavi, ha partecipato a un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, dove è stata accolta dal segretario generale della Fondazione, Andrea Cangini, e dal presidente della Commissione per le politiche dell’Unione europea del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata. "I Paesi che si disperano per il tragico destino delle donne iraniane dovrebbero sospendere ogni tipo di relazione commerciale con l’Iran, soprattutto quelle riguardanti i settori bancario e petrolifero, di conseguenza al loro giusto sentimento di democrazia e libertà", ha detto Rajavi, sottolineando che “il 90 per cento dei proventi di queste attività finanzia il regime dei pasdaran (il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica), che a sua volta finanzia il terrorismo in giro per il mondo, oltre che la guerra di Putin contro il popolo ucraino e i valori occidentali”. Inoltre, la presidente del Cnri ha affermato: “Arriverà presto il momento in cui il regime cadrà e l’Iran conoscerà la democrazia, la parità tra uomo e donna, la separazione tra Stato e Chiesa, la libertà di stampa, il pluralismo politico e la fine della pena di morte”, aggiungendo che “solo nelle ultime 24 ore in Iran sono state eseguite 13 condanne capitali”. (Irt)