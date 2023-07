Pd: Leodori, al via Festa Unità Roma, obiettivo sintonia con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte a breve la Festa dell'Unità di Roma e l'intento, nei 13 giorni di dibattiti, è "rimettere il Pd in sintonia con i cittadini. Un Pd che ha rinnovato tutti i propri organi, con unità di intenti e che può aprire un nuovo corso con nuove prospettive a partire da Roma e riproporci con idee innovative al Governo della Regione e di altri enti". Lo ha detto il segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori, a margine dell'avvio della Festa dell'Unità di Roma. Rispetto al dialogo con il M5s che siede all'opposizione in Campidoglio, ma con cui a livello nazionale si sta cercando un'intesa nell'opposizione al governo, "dipende da loro - ha detto Leodori -, noi lo abbiamo sempre cercato, loro non mi sembra. Dipende dalle scelte che farà il loro gruppo consiliare in Campidoglio". (Rer)