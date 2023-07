Cultura: Battaglia (Pd), pubblicato bando "Spettacolo dal vivo fuori dal centro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare la periferia e rilanciare lo spettacolo al vivo in tutti i suoi aspetti innovativi: arriva il bando 2023 "Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro" attesi dalla città e per cui ringrazio l'assessore Gotor per il rispetto dei tempi e gli uffici del Dipartimento per l'instancabile lavoro svolto. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della Commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. "Sono quasi due i milioni di euro messi a bando per iniziative da realizzarsi tra il 20 settembre e il 30 novembre: fondi del Ministero per rafforzare l'offerta culturale e permettere a Roma di estendere occasioni di comunità anche nei territori più lontani dal centro. Volevamo una città di tutti e per tutti: continuiamo a lavorare per questo", conclude. (Com)