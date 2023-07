Vaticano-Israele: prima visita di un ministro degli Esteri nella Santa Sede in 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima visita di un ministro degli Esteri israeliano in Vaticano negli ultimi 12 anni. Il capo della diplomazia dello Stato ebraico, Eli Cohen, è stato infatti ricevuto dal segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, l’arcivescovo inglese Paul Gallagher. "Israele si impegna per la sicurezza dei cristiani in Israele e per il mantenimento della libertà di religione e di culto", riferisce l’ufficio stampa del ministro israeliano. Il capo della diplomazia di Israele ha condannato ogni violenza contro i cristiani, asserendo che in Israele vige la libertà di culto per tutte le religioni. Il ministro degli Esteri ha poi ringraziato il Vaticano per la sua attività nella lotta all'antisemitismo e per l'assistenza prestata nel promuovere la questione dei prigionieri e dei dispersi israeliani. “Siamo impegnati a mantenere la sicurezza e la dignità (dei cristiani), e continueremo a farlo e mostreremo tolleranza zero nei confronti dei casi di violenza basata sull'odio. Ho ringraziato il segretario per i rapporti con gli Stati per il suo impegno nella lotta all'antisemitismo e ho invitato il Vaticano ad adottare la definizione di antisemitismo internazionale secondo l'International Holocaust Remembrance Alliance”, ha detto Cohen. I colloqui hanno riguardato anche la lotta al cambiamento climatico e la possibilità di una cooperazione nella "diplomazia climatica," basata sui valori condivisi in materia tra Israele e Vaticano. (Com)