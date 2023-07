Scuola: Mim, Olimpiadi di matematica in Giappone, sei medaglie per la squadra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una medaglia d’oro, due di argento e tre di bronzo per i sei studenti della squadra italiana che ha partecipato alla fase finale della 64ma edizione delle Olimpiadi internazionali di matematica (Imo), che quest’anno si è svolta a Chiba, in Giappone, e si è conclusa ieri, 12 luglio. "Le mie più sentite congratulazioni a tutti i componenti della squadra italiana che si è fatta onore alle Olimpiadi di matematica e grazie di cuore ai docenti che hanno valorizzato le loro capacità e li hanno condotti a questo lusinghiero risultato", ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’oro è stato conquistato da Luca Sartori, del Liceo scientifico "Jacopo da Ponte" di Bassano del Grappa (VI), studente vincitore, nella primavera scorsa, delle Olimpiadi italiane della matematica a Cesenatico (FC), che ha totalizzato 36 punti, con punteggio pieno sui primi cinque problemi da risolvere e un punto sul sesto. Medaglia d’argento per Pietro Gualdi, del Liceo classico scientifico "Ariosto-Spallanzani" di Reggio Emilia, con 28 punti, e per Simone Foti, del Liceo scientifico "Galileo Ferraris" di Torino, con 26 punti. Hanno raggiunto la medaglia di bronzo Enrico Zonta del Liceo scientifico "Jacopo da Ponte" di Bassano del Grappa (VI), con 24 punti; Denis Tusca del Liceo scientifico "Manfredo Fanti" di Carpi (MO), con 23 punti; Carlo Baronio del Liceo scientifico "Galileo Ferraris" di Torino, con 22 punti.(Com)