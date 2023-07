Pd: Foschi, Festa Unità Roma mostrerà valore politica con passione e divertimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa dell'Unità di Roma "manda alla città un messaggio bello, che ogni anno volontarie e volontari riescono a trasmettere alla città: di passione, incontro e divertimento". Lo ha detto il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi, a margine dell'avvio della Festa dell'Unità di Roma alle Terme di Caracalla. "La festa sarà anche un momento in cui i nostri amministratori, a partire dal sindaco, si confronteranno con le persone in carne e ossa - ha aggiunto -. I nostri dibattiti sono senza filtro. E quelli che fanno gli amministratori ai dibattiti, poi serviranno ai tavoli: questa è una bellissima dimostrazione di che cosa è la politica per noi del Pd. Saranno 13 giorni intensi, con 3-4 dibattiti al giorno: siamo riusciti a coinvolgere tutti, un evento unico nel panorama di Roma", ha concluso. (Rer)