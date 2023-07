Ue: Carfagna, su Zes attendiamo dettagli, intanto governo confermi sostegno e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo di conoscere i dettagli della proposta italiana per la Zes unica per il Mezzogiorno, a cominciare dal nodo risorse, perché potrebbero servire almeno 5 miliardi di euro. Andasse tutto in porto, sarebbe indubbiamente un'ottima notizia per il Sud e per l'intero Paese". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Fa comunque piacere che l'iniziativa del ministro Fitto riconosca la validità del lavoro avviato due anni fa dal governo Draghi, che ha creduto fortemente nelle Zes, rilanciandole attraverso investimenti, grande semplificazione delle procedure e introduzione di regimi fiscali agevolati dopo anni in cui non erano state adeguatamente valorizzate. Oggi le Zes rappresentano un efficace modello di politica industriale, in grado di attrarre investimenti e imprese, di favorire crescita e occupazione. Ci sono due punti però che al governo chiediamo di tenere fermi: la conferma degli investimenti Pnrr da 630 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture nelle aree Zes e l'impegno a dare il massimo sostegno alle attuali Zes, che stanno funzionando bene, fino a quando il nuovo progetto non otterrà il via libero definitivo dell'Ue e diventerà pienamente operativo. Sarebbe paradossale - conclude Carfagna - che per inseguire la gallina domani si butti via l'uovo oggi".(Rin)