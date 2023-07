© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommemorazione per il 76 esimo anniversario della tragedia della motonave affondata a largo delle acque di Albenga (Sv). Alla cerimonia partecipa l'assessora ai Servizi civici e generali del Comune di Milano, Gaia Romani, che depone una corona di fiori sul monumento funebre dedicato ai bambini vittime del drammatico incidente.Cimitero Maggiore (ore 9)L'assessora al turismo Martina Riva prende parte all'evento "China Restart. Il ritorno dei turisti cinesi e le prospettive per lo shopping tax free".Global Blue Lounge, via Sant'Andrea, 8 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica che avrà luogo a Milano dal 21 al 23 luglio. Intervengono l'assessora allo Sport Martina Riva, il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi e la presidente del Comitato Organizzatore dell'ultima Tappa del Circuito di World Cup 2023 dei piccoli attrezzi Paola Porfiri. Prevista la partecipazione della ginnasta azzurra Viola Sella, bronzo ai Campionati italiani di Folgaria.Palazzo Marino, Sala stampa "Franco Brigida", Piazza Scala, 2 (ore 12)L'assessora alle politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'incontro "L' e-commerce e le imprese: percezioni e prospettive"The European House Ambrosetti, via Albani 21 (ore 16)REGIONEIl presidente Attilio Fontana interviene al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale 2022 della Corte dei Conti .Corte dei Conti, Via Marina, 5 (ore 10:30)VARIEConferenza stampa della Veneranda Fabbrica del Duomo , per presentare "Duomo 4.0. Le nuove esperienze di visita al Duomo di Milano. Tra tour virtuali e realtà aumentata. intervengono, tra gli altri: Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo; Ferruccio Resta, Professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine del Politecnico di Milano e Consigliere di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo; Claudia Sorlini, Vicepresidente della Fondazione Cariplo.Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Sala dei Milanesi, Piazza Duomo, 20 (ore 10:15) (Rem)