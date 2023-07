Libia: missione Onu condanna arresti arbitrari e sparizioni, “creano un clima di paura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si è detta “profondamente turbata dai continui rapimenti, arresti arbitrari e sparizioni di cittadini e personaggi pubblici” nel Paese nordafricano. Attraverso un comunicato stampa, l'Unsmil ha citato l’arresto dell'ex ministro dell’Economia libico, Faraj Boumtari, all'aeroporto di Mitiga e il divieto di viaggio imposto a cinque membri dell’Alto Consiglio di Stato, la camera alta della Libia. “Questi atti creano un clima di paura, promuovono tensioni tra comunità e tribù e hanno gravi implicazioni per l'unificazione delle istituzioni nazionali. Inoltre, questo comportamento non favorisce lo svolgimento di elezioni trasparenti e inclusive né la riconciliazione nazionale”, commenta la missione delle Nazioni Unite, chiedendo alle autorità libiche e alle entità di sicurezza “di rilasciare tutti coloro che sono stati arbitrariamente detenuti, garantire indagini indipendenti per tutti i presunti rapimenti e detenzioni extralegali, consegnando i responsabili alla giustizia”. Allo stesso tempo, l’Unsmil “invita tutte le autorità e gli attori interessati a garantire il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto”. (Res)