Ucraina: von der Leyen, su iniziativa cereali Mar Nero palla in mano a Putin, il mondo lo osserva

- Sull'iniziativa per l'esportazione di cereali dal Mar Nero, il mondo sta guardando la Russia e Putin. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa congiunto con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a La Hulpe, in Belgio. "Lavoriamo a stretto contatto per portare grano e altri generi alimentari a chi ne ha bisogno. Voglio ringraziarla, segretario generale, per i suoi instancabili sforzi per prolungare l'iniziativa dei cereali del Mar Nero. Il mondo ne ha bisogno", ha detto. "La Russia ha la responsabilità di prolungarla, altrimenti la conseguenza sarà l'insicurezza alimentare globale. Ora la palla è nel campo del presidente Putin e il mondo sta a guardare", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)