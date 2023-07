Israele: patriarca latino denuncia aumento aggressioni degli ebrei contro i cristiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, “il governo e anche le istituzioni religiose” di Israele “dicono che stanno cercando di agire” contro le violenze di cui sono vittima i cristiani a Gerusalemme. Tuttavia, secondo Pizzaballa, “è molto difficile perché non abbiamo a che fare con il giudaismo tradizionale, ma con gruppi marginali (…), per la maggior parte ebrei ultraortodossi” o della destra religiosa. “Vorrei sottolineare che riceviamo anche molte reazioni positive da questi gruppi, non si può generalizzare”, ha evidenziato il patriarca latino di Gerusalemme. Per Pizzaballa, al fine di risolvere il problema, i governi di altri Paesi dovrebbero parlare con quello israeliano e “sottolineare ancora una volta l'importanza dei cristiani a Gerusalemme. Negli ultimi vent'anni, la questione è scomparsa dall'agenda diplomatica”. Otre agli attacchi, “la minaccia principale” per i cristiani di Gerusalemme è la diminuzione del loro numero a causa dell'emigrazione e di un tasso di natalità relativamente basso. “Questo ci preoccupa molto”, ha rimarcato Pizzaballa che ha continuato: “Un grosso problema è il ricongiungimento familiare. La piccola comunità cristiana di Gerusalemme ha sempre avuto stretti legami con altre città, prima fra tutte Betlemme. Quando due cristiani palestinesi di queste due città vogliono sposarsi e vivere insieme, è una procedura molto complicata che richiede anni ed è molto frustrante. È una Via Dolorosa”. Secondo il patriarca latino, Israele non respinge “ufficialmente” le domande di ricongiungimento familiare dei cristiani, ma le procedure “non finiscono mai”. (segue) (Geb)