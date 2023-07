Malpensa: Fontana, giusto rivedere decisione su divieto ampliamento zona cargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo sia necessario rivedere la posizione” della commissione Via (valutazione impatto ambientale ndr.) sull’ampliamento dell’area cargo di Malpensa “e riparlare di quella sostenibilità che non deve essere solo ambientale, ma collegata alla realtà della società”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione della mostra dedicata a Mario Nigro a Palazzo Reale di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulle dichiarazioni di ieri dell’ad di Sea, Armando Brunini che, durante una commissione comunale, ha spiegato che il no all’ampliamento dell’area cargo di Malpensa peserà per 4 miliardi di euro di pil e tremila posto di lavoro. “Il ministro Giorgetti ha detto che la decisione può essere rivista, io credo che sia giusto e opportuno che venga rivista perché i numeri che ha portato Brunini si commentano da soli”.(Rem)