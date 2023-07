Brasile: vicepresidente, necessario eliminare tasse su investimenti, commercio ed export (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alckmin ha inoltre evidenziato che il commercio ha attualmente caratteristiche intra-regionali e che, in questo senso, il Brasile deve cercare di espandere i propri mercati soprattutto nei paesi sudamericani. "Se prendiamo come esempio Stati Uniti e Messico, vedremo che il 50 per cento del flusso commerciale è tra di loro. Nei 27 paesi dell'Unione europea (Ue) il 60 per cento del commercio è tra paesi del blocco. In America latina è di appena il 26 per cento. Dobbiamo riconquistare i vicini. Sono più vicini ed è lì che possiamo esportare maggior valore aggiunto", ha concluso. (Brb)