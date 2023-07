Pa: Cosentino (Fp Cisl), ottimo risultato contratto integrativo dipendenti capitolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Fp Cisl Roma Capitale Rieti dopo la firma dell'accordo sul contratto integrativo che riguarderà i dipendenti capitolini in una nota si dice soddisfatto. "Un contratto che dà riconoscimento e valore al lavoro dei 24 mila dipendenti del Comune di Roma. Ma anche un passo fondamentale per far tornare attrattiva la Capitale d'Italia", spiega. "Abbiamo ottenuto un grande salto in avanti sugli strumenti necessari per rendere finalmente competitivo sul piano economico e professionale il lavoro al servizio dei cittadini, delle imprese e dei turisti del complesso territorio capitolino, anche in vista dei grandi eventi che ci attendono come il Giubileo 2025 - sottolinea Cosentino -. Si restituisce retribuzione, da sommarsi a quella del Ccnl, incentivi alla produttività, premi di risultato ai lavoratori di tutti settori, dal front-office alla polizia locale, dalle educatrici e insegnanti agli amministrativi, dai tecnici ai professionisti. Ma soprattutto - prosegue -, a tutti i dipendenti di Roma Capitale si restituisce centralità e riconoscimento per le attività che ogni giorno vengono svolte con estrema competenza e professionalità". (segue) (Com)