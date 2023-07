Pa: Cosentino (Fp Cisl), ottimo risultato contratto integrativo dipendenti capitolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio "l'accordo porta 42 milioni di euro, per il 2023-24 - prosegue Cosentino -. Nuove risorse per il personale in servizio che si aggiungono al fondo per il salario accessorio quantificato in 166 milioni di euro. Crescono e di molto gli incentivi per remunerare la produttività, che saranno erogati a partire dal 2024. Incrementi retributivi arrivano poi dalle indennità per le attività più disagiate, come i servizi esterni di sicurezza stradale, l'accoglienza e il front-office, o dal tempo impiegato per garantire continuità educativa nei nidi e nelle materne". Si tratta di misure che "come Cisl Fp insieme alle altre sigle confederali, abbiamo fortemente voluto per proteggere il potere d'acquisto dei salari in tempi di inflazione, ma ancor più per migliorare la qualità del lavoro e dei servizi all'utenza", aggiunge Cosentino. "Senza dimenticare gli aspetti relativi all'innovazione nelle modalità di svolgimento dell'attività professionale e alla valorizzazione di competenze ed esperienze. Con le 2.055 progressioni in deroga che abbiamo ottenuto, apriremo una nuova importante fase anche nelle opportunità di avanzamento di carriera". (segue) (Com)