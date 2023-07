Pa: Cosentino (Fp Cisl), ottimo risultato contratto integrativo dipendenti capitolini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla giunta capitolina dobbiamo riconoscere di aver creduto nell'idea che sosteniamo da sempre: rimettere le persone, i lavoratori e i cittadini, al centro di un progetto di amministrazione avanzata ed efficiente vuol dire consentire alla Capitale d'Italia di tornare modello e laboratorio dell'evoluzione in termini di servizi e potenzialità - conclude Cosentino -. E' un ottimo accordo ma non ci fermiamo qui. Continueremo a condurre sempre e incessantemente la nostra battaglia per dare ai lavoratori di Roma Capitale tutte le risposte che meritano. A partire dalla realizzazione di un modello partecipativo, fondato sul coinvolgimento del personale nei processi organizzativi, rispetto al quale Luigi Sbarra e la Cisl hanno lanciato la proposta di legge di iniziativa popolare". (Com)