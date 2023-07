Clima: inaugurata all’Onu la mostra di Alessandra Mattanza sulla tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata alle Nazioni Unite, a New York, la mostra “Un pianeta migliore, un mondo migliore”, realizzata da Alessandra Mattanza e curata dall’architetto Augusto Ferretti. L’iniziativa, riferisce una nota, è stata organizzata sotto l’egida della rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, a margine del Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile (Hlpf) attualmente in corso all’Onu. L’esposizione include fotografie e altre opere artistiche che sensibilizzano sul tema della protezione dell’ambiente e ispirano all’azione collettiva per salvare il pianeta e i suoi abitanti. Tra le diverse sezioni, anche un’installazione sulla resilienza delle popolazioni indigene e una sull’importanza del riciclo di oggetti di uso quotidiano. La mostra è ricollegata al libro dell’omonima artista (edito in Italia da National Geographic) intitolato “Sos Pianeta Terra - Un coro di voci per salvare il mondo”, con interviste e contributi di Barack e Michelle Obama, Leonardo DiCaprio, Kevin Costner, Elon Musk, Brad Pitt, Al Gore, Cate Blanchett, Greta Thunberg, Harrison Ford e altri.L’esposizione è visitabile presso l’area visitatori del palazzo delle Nazioni Unite fino al 28 agosto. (Was)