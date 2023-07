Germania: l'economia accoglie con favore la Strategia per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca ha accolto con favore la Strategia per la Cina, approvata oggi dal governo del cancelliere Olaf Scholz. Primo nel suo genere nella storia della Repubblica federale tedesca, il documento mira a stabilire una cornice per le future relazioni del Paese con la Cina, il suo principale partner commerciale. In particolare, l'obiettivo è ridurre i rischi per la Germania di dipendenze unilaterali. Al riguardo, il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, ha affermato che la Strategia per la Cina è “giusta” perché punta su “riduzione del rischio, ma non sul disaccoppiamento”. Inoltre, il documento “affronta i rischi geopolitici, ma allo stesso tempo sottolinea l'interesse della Germania per relazioni economiche sostanziali cooperazione con la Cina per fronte alle sfide globali”. Come evidenziato da Russwurm, il Bdi condivide la valutazione del governo federale secondo cui, a causa di Pechino, negli ultimi anni sono diventate sempre più evidenti le dimensioni della concorrenza della rivalità di sistema nei rapporti con la Cina. Tuttavia, in quanto secondo mercato più grande del mondo, il Paese dell'Asia rimane un partner economico assolutamente fondamentale. Russwurm ha quindi messo in guardia da interventi eccessivi dello Stato con i controlli più severi che intende effettuare sugli investimenti delle imprese tedesche in Cina. Un giudizio positivo sulla Strategia è stato espresso anche dal presidente dell'Associazione federale del commercio all'ingrosso, del commercio estero e dei servizi (Bga), Dirk Jandura, che ha accolto con favore l'accordo nel governo tedesco dopo mesi di controversie tali da ritardare notevolmente la pubblicazione del documento. (Geb)