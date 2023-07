Italia-Israele: incontro tra Salvini e ministro Esteri Cohen, ribaditi sentimenti di amicizia tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), Matteo Salvini, ha avuto oggi un "incontro cordiale" con il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen. Lo riferisce una nota del Mit. "Per Salvini è stata l’occasione per ribadire i sentimenti di amicizia tra i due Paesi", si legge nel testo. Il leader della Lega ha illustrato al capo della diplomazia israeliano l'impegno del Mit sul fronte infrastrutture e trasporti, parlando anche di innovazione e cooperazione tra imprese. "Salvini ha confermato l’importanza di lavorare ad un vertice intergovernativo e a un forum della scienza e delle imprese", conclude la nota. (Com)