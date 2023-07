Partecipate: Di Cola (Cgil Roma), passo importante per lavoratori Global service Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si compie un passo "importante per le lavoratrici e i lavoratori dell'appalto Global Service svolto da Roma Multiservizi. Con la votazione del Consiglio Comunale di Roma, che ha approvato la delibera, si supera la gara a doppio oggetto, si superano le offerte al massimo ribasso e si avvia l’internalizzazione di un servizio strategico per la città". Lo scrive su Facebook il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. "Un percorso che porterà serenità, continuità e stabilità occupazionale a migliaia di addetti che lavorano per la città, svolgendo un servizio pubblico essenziale per i cittadini più piccoli della Capitale e le loro famiglie, e che riafferma sui servizi al cittadino il primato del ruolo del controllo pubblico, tornandone ad allargare il perimetro - aggiunge Di Cola -. Questo è un risultato importante frutto della battaglia, lunga e difficile, delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma Multiservizi, che abbiamo sostenuto e portato avanti in tutti questi anni. Adesso servono atti per rendere operativo, il prima possibile, le decisioni assunte con la delibera per chiudere questa lunga vertenza e puntare a migliorare la qualità del lavoro e del servizio", conclude Di Cola. (Rer)