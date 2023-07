Spagna: Direzione generale traffico conferma ritorno pedaggi dal 2024 per "imposizione Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Direzione generale del traffico spagnolo, Pere Navarro, ha dichiarato che nel 2024 la Spagna dovrà iniziare il processo di implementazione dei pedaggi sulle autostrade "per imposizione di Bruxelles". Secondo quanto riferito da Navarro in alcune dichiarazioni a "Tv3", la misura è stata concordata nell'ambito dal governo di Pedro Sanchez nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nel quale si indica che è necessario "sviluppare un sistema di pagamento per l'utilizzo della rete stradale ad alta capacità per coprire i costi di manutenzione e integrare le esternalità negative del trasporto stradale, come avviene in altre infrastrutture". In questo senso, il direttore Navarro ha assicurato che questo è davvero "un grande tema" per un accordo tra i due principali partiti del Paese. "Bruxelles ci sta imponendo dei pedaggi, ci sta dicendo che i soldi che ci mandano non sono per la manutenzione e la cura delle strade, ma per altre cose, quindi dobbiamo imporre i pedaggi come requisito se vogliamo ricevere più risorse", ha ribadito il direttore della Direzione generale del traffico. (Spm)