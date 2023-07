Trasporto aereo: Delta Air Lines ordina 12 ulteriori Airbus A220-300

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delta Air Lines ha reso noto un ordine per 12 ulteriori A220-300, portando così il totale dell'ordine fermo del vettore per gli A220 a 131 aeromobili: 45 A220-100 e 86 A220-300. Lo fa sapere Airbus in un comunicato. Nel corso degli anni, Delta ha riordinato l'A220 cinque volte ed è oggi è il più grande cliente e operatore di A220 al mondo. Oltre a offrire una positiva esperienza in cabina, l'aeromobile svolge un ruolo importante nel contribuire a ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e l'mpatto ambientale. Con una riduzione del 25 per cento dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per poltrona rispetto alla generazione precedente, l'A220 è l'unico aeromobile costruito appositamente per il mercato dei 100-150 posti. Grazie alla combinazione di aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l'A220 offre ai clienti un'impronta acustica ridotta del 50% ed emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore. (segue) (Com)