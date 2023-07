Trasporto aereo: Delta Air Lines ordina 12 ulteriori Airbus A220-300 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell'ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. Delta opera attualmente una flotta di 433 aeromobili Airbus, di cui 61 A220, 280 aeromobili della Famiglia A320, 64 A330 e 28 A350-900. Con 271 A220 consegnati a 16 vettori che operano in quattro continenti, l'A220 è l'aeromobile ottimale per offrire flessibilità operativa sia per le rotte regionali che per quelle di lungo raggio. A oggi sono oltre 90 milioni i passeggeri che hanno volato con l'A220. La flotta è attualmente operativa su oltre 1.100 rotte e 375 destinazioni in tutto il mondo. Alla fine di giugno 2023 circa 30 clienti avevano ordinato oltre 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nel mercato dei piccoli aeromobili a corridoio singolo. (Com)