Migranti: Fratoianni (Avs), anche per Pe Guardia costiera libica non rispetta diritti umani, stop alibi Meloni, Piantedosi e Crosetto

- "'La risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo è chiara: chiede di istituire una missione globale di ricerca e salvataggio dell'Ue, attuata dalle autorità degli Stati membri e da Frontex, Servono navi, attrezzature e personale dedicato alle operazioni di ricerca e soccorso e un approccio più proattivo e coordinato per salvare efficacemente le vite in mare. E gli Stati membri dovrebbero inoltre utilizzare appieno le navi gestite dalle Ong'. Non solo: poiché 'le persone soccorse dovrebbero essere sbarcate solo in un luogo sicuro, il Parlamento europeo esorta la Commissione e le autorità nazionali a valutare le accuse di gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte della Guardia costiera libica e a porre fine a tale cooperazione se tali violazioni sono provate'. Non ci sono più alibi, quindi, per Piantedosi, Crosetto e Meloni. Sono davvero curioso di sapere come si comporteranno ora". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Sono quei ministri che tacciono sulla nave di Sos Mediterranee che è stata mitragliata nei giorni scorsi mentre salvava vite da una motovedetta libica, gentile regalo offerto dal nostro Paese, e che ora paradossalmente si trova pure bloccata in un porto italiano, evidentemente messa sotto sequestro per irregolarità. Prima poi, ne sono certo - conclude Fratoianni - questi comportamenti, queste scelte immorali, questi silenzi copriranno di disonore un simile governo, che il nostro Paese non si merita".(Rin)