Giustizia: Scarpinato (M5s), su intercettazioni da Nordio crociata ideologica in contrasto con diritto internazionale

- "Quella di Nordio è una crociata ideologica in totale contrasto con importanti convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto. E' ideologica perché se afferma che le intercettazioni e il trojan debbano essere limitati ai soli reati di mafia e di terrorismo, sostiene che la corruzione non sia una condotta grave. A smentirlo, oltre alla realtà, ci sono le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, come quella di Merida dell'Onu, e la recente proposta di direttiva della Commissione europea. Tutte qualificano la corruzione come reato grave, la Commissione Ue scrive che la corruzione reca un danno grave alla società, indebolisce le istituzioni e la loro capacità di erogare i servizi pubblici. Gli interventi auspicati e promessi da Nordio creerebbero un grave danno alla reputazione dell'Italia in una fase in cui l'Europa attende di verificare se siamo in grado di impedire che quote ingenti dei fondi del Pnrr finiscano nel buco della corruzione e nelle mani delle mafie e dei comitati di affari". Lo ha detto il senatore Roberto Scarpinato in commissione Giustizia al Senato intervenendo a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.(Rin)