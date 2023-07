Ue: Eurogruppo, crescita migliore nel 2024 ma necessaria riduzione inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nel 2022 è stata migliore del previsto, sostenuta da una risposta politica rapida, forte e coordinata in tutta l'area euro, che riflette le discussioni dell'Eurogruppo. È quanto si legge nella dichiarazione dell'Eurogruppo sugli orientamenti di bilancio della zona euro 2024. "Dopo il rallentamento di quest'anno, la crescita nel 2024 dovrebbe migliorare grazie alla riduzione delle pressioni inflazionistiche. Tuttavia, sebbene l'incertezza sulle prospettive economiche sia diminuita, essa rimane elevata e i rischi sono ampiamente ponderati al ribasso", continua la dichiarazione. "Nonostante il calo, l'inflazione nell'area dell'euro rimane una preoccupazione fondamentale, con divergenze tra gli Stati membri. L'inflazione globale sta scendendo gradualmente, mentre l'inflazione di fondo è più persistente. È essenziale che l'inflazione scenda ulteriormente. L'Eurogruppo rimane preoccupato per l'impatto dell'inflazione sull'economia dell'area dell'euro e per le sue conseguenze sui cittadini e sulle imprese", continua l'Eurogruppo nel testo. "Nel periodo 2020-2022 l'orientamento di bilancio nell'area euro è stato espansivo per affrontare gli choc esterni e proteggere i soggetti vulnerabili delle nostre società. Allo stesso tempo, queste politiche hanno comportato un onere aggiuntivo per le finanze pubbliche. Sebbene il risanamento sia già iniziato, l'effetto dell'inflazione persistente e l'aumento dei costi di finanziamento dovranno essere affrontati per ridurre nel tempo i rapporti deficit/Pil e debito/Pil", continua la nota. (segue) (Beb)