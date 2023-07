Ue: Eurogruppo, crescita migliore nel 2024 ma necessaria riduzione inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di ciò, è giustificata una strategia di consolidamento fiscale determinata, graduale e realistica, per rafforzare la sostenibilità di bilancio, ricostruire le riserve di bilancio, ottenere una crescita sostenibile più elevata e aumentare la resilienza dell'area dell'euro alle sfide future, compresa l'equità intergenerazionale. Allo stesso tempo, l'attuazione delle riforme strutturali e la salvaguardia e l'aumento degli investimenti, attraverso fonti pubbliche e private, lo strumento per la ripresa e la resilienza e altri meccanismi dell'Ue rimangono un obiettivo essenziale, in particolare alla luce di priorità comuni come la transizione verde e digitale e le capacità di difesa", continua il testo. "In assenza di nuovi choc sui prezzi dell'energia in area euro, ci impegneremo a ridurre le misure di sostegno all'energia, utilizzando i relativi risparmi per ridurre i disavanzi pubblici, il prima possibile nel 2023 e nel 2024. Secondo le stime della Commissione, per la maggior parte degli Stati membri dell'area dell'euro ciò dovrebbe essere sufficiente per rispettare le raccomandazioni di bilancio", afferma poi l'Eurogruppo. "In linea con le precedenti dichiarazioni dell'Eurogruppo, eviteremo misure permanenti di aumento del deficit per facilitare una riduzione duratura del deficit e del debito. Raggiungeremo il necessario orientamento fiscale restrittivo globale nell'area dell'euro per il 2024, attraverso l'attuazione delle raccomandazioni fiscali da parte di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro", conclude l'Eurogruppo nella nota. (Beb)