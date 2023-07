Partecipate: Trabucco (CG), delibera Multiservizi tutela scuola e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione di oggi in Assemblea capitolina della proposta di Deliberazione sulla società Multiservizi e del servizio scolastico integrato "rispecchia una volontà politica fondamentale per la nostra amministrazione: l'internalizzazione del servizio scolastico e la tutela per i lavoratori attualmente precari, da internalizzare in una società esistente". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. "Questo per far sì non soltanto che i dipendenti siano tutelati ma, anche, per preservare un servizio pubblico, quello scolastico, che per noi è fondamentale e che funziona bene - spiega -. Avevamo preso un impegno preciso: quello di garantire discontinuità rispetto alle disastrose scelte del passato e lo stiamo portando avanti con la massima dedizione per realizzare quanto promesso. Lo dobbiamo ai lavoratori, ai bambini delle nostre scuole e ai cittadini. Siamo contenti di vedere ben presto risolta in maniera definitiva e concreta la vicenda della Multiservizi, oggi abbiamo aggiunto un passaggio decisivo in tale direzione", conclude.(Com)