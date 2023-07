Turismo: Santanchè, al lavoro con associazioni categoria per mettere ordine in imprese settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro dei due giorni di incontri tra il ministro del Turismo Daniela Santanchè e i rappresentanti delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative del settore, c’è stato il tema della mappatura delle aziende turistiche per riportarle in una filiera omogenea, un’azione che, spiega una nota del dicastero "il ministro ha fortemente voluto" partendo proprio dai codici Ateco, per i quali il ministero ha recentemente lanciato una consultazione. "Oggi ci troviamo in una condizione per cui un ristorante, ad esempio, non è riconosciuto come azienda turistica essendo così escluso non solo dai diritti e doveri, ma anche da rilevazioni o peggio da azioni di comparto come, ad esempio, dai benefici derivanti dagli incentivi del turismo. Una situazione, questa, che voglio affrontare e risolvere il prima possibile perché non è possibile fare economie di scala e scelte strategiche su un settore frammentato", commenta il ministro Santanchè l’incontro che è poi proseguito su altri temi: dall’esigenza di identificare la filiera del turismo al tema della formazione, da trasporti e mobilità alla questione del lavoro e della qualità, dall’accessibilità dei territori e delle strutture alla sostenibilità, e ancora innovazione, affitti brevi e il problema della carenza di strutture ricettive, toccando tutti gli asset che compongono il comparto. Gli incontri con le parti sociali sono iniziati ieri con i sindacati, con cui si è istituito un tavolo permanente, e sono proseguiti, presso la sede del dicastero, con le parti datoriali ed economiche, con l’obiettivo di rendere costante il confronto con le parti sociali affinché le politiche messe in atto dal ministero risultino sempre più rispondenti alle reali esigenze del settore. (segue) (Com)