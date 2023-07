Turismo: Santanchè, al lavoro con associazioni categoria per mettere ordine in imprese settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo rappresenta il 13 per cento del Pil della nazione ed è centrale nelle politiche del governo. Per noi è fondamentale il confronto con chi il settore lo rappresenta, lo vive, lo conosce e quotidianamente affronta problemi e offre soluzioni. L’obiettivo è continuare a lavorare insieme per rendere sempre più strutturale il comparto e attuare strategie per gestirlo e organizzarlo al meglio così da renderlo realmente la prima risorsa della nazione", ha detto il ministro a margine dell’incontro, in apertura del quale ha ringraziato i presenti ricordando loro: "Questa è casa vostra e troverete in me e nel governo un aiuto doveroso verso chi ogni giorno lotta per far crescere l’Italia". Le associazioni hanno manifestato apprezzamento per l’approccio costruttivo e collaborativo avviato dal ministro ma anche per le misure adottate fino a oggi e che hanno fornito risposte concrete a problemi reali, come ad esempio il bando per l’ammodernamento degli impianti di risalita, il Fondo rotativo imprese turistiche, il Fondo per il turismo sostenibile, il bonus estate e il decreto flussi per fronteggiare la carenza di personale del comparto, la detassazione delle mance e la consultazione conoscitiva sui codici Ateco, finalizzata a identificare un’unica filiera del settore. (Com)