Legalità: i giovani commercialisti premiano il ministro Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uniti per la legalità è l'occasione per rappresentare a politici e magistrati il lavoro quotidiano svolto dai dottori commercialisti. Vogliamo tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto a questo tema che riguarda da vicino anche l'ambito giudiziario, convinti che il lavoro dei professionisti sia sottostimato rispetto al reale valore nello scenario economico e fiscale. Sui beni confiscati, andrebbero subito ricollocati e restituiti alle comunità, ma bisogna innanzitutto aiutare le imprese che rischiano di essere avvicinate dalla criminalità organizzata". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, a margine della terza edizione dell'evento "Uniti per la legalità" organizzato da Ungdcec presso Porto di Roma a Ostia. Il premio "Uniti per la legalità 2023" è stato assegnato al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Un riconoscimento - ha detto De Lise - che rappresenta anche un auspicio: occorre tenere accesi i riflettori verso una categoria che è baluardo di giustizia e legalità, ma che ha bisogno di maggiori garanzie per operare in un contesto sempre più complicato". Altri premi per la legalità sono stati assegnati a Donato Pezzuto, amministratore e custode giudiziario del Porto di Roma, Massimiliano Monnanni, presidente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia, Renato Marconi, amministratore delegato Marina di Procida Spa, presenti oggi a Ostia. (segue) (ren)