Legalità: i giovani commercialisti premiano il ministro Nordio (2)

- I riconoscimenti sono stati assegnati anche a Nicola Gratteri, procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, e a Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore, che li riceveranno nelle prossime settimane. Alla manifestazione è intervenuto Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, che ha annunciato un intervento del Governo: "Bisogna limitare le interdittive antimafia contro le aziende ed è possibile farlo grazie all'autocontrollo. Nel nuovo corso a cui stiamo pensando c'è un professionista dedito a questo percorso di autocontrollo, che servirà a recuperare il dialogo tra pubblico e privato. Vogliamo sconfiggere la presunzione di illegalità e provare a disegnare insieme percorsi idonei a raggiungere l'obiettivo per Stato sano dal punto di vista giuridico ed etico". "Il messaggio del viceministro Sisto dà grande fiducia alle imprese e segna una importante linea di demarcazione: l'impresa è etica se persegue il suo core business", analizza De Lise. "Ora i professionisti vicini alle imprese porteranno questo messaggio ai loro assistiti, ricordando che la correttezza del sistema organizzativo delle imprese rappresenta la vera prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività". Nel corso dell'evento, che si è svolto presso il Porto di Roma ad Ostia, si sono tenute due tavole rotonde su "Interdittive antimafia e Controllo Giudiziario" e "L'impresa: l'etica degli affari ed i Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001", moderata da Sonia Mazzucco, vicepresidente dell'Ungdcec e delegata in materia di Diritto Penale dell'Economia: "Non bisogna mai perdere occasione per comunicare messaggi importanti come la legalità. Noi, come professionisti, siamo sempre in prima linea su questi aspetti e portiamo avanti la nostra professione con passione e dedizione, spesso anche esponendoci in prima persona". (segue) (ren)