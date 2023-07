Legalità: i giovani commercialisti premiano il ministro Nordio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Al convegno è intervenuto tra gli altri anche Guglielmo Muntori, presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, già presidente della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Roma: "Di recente un deposito pneumatici è stato trasformato in palestra e sta accogliendo oltre mille ragazzi della zona, che prima erano costretti a frequentare quelle degli Spada, centri sportivi che in realtà erano centri di reclutamento". "Sono stati momenti difficili – ha raccontato Pezzuto – poiché abbiamo affrontato una situazione fallimentare dove imperversava la criminalità. Gli stessi inquilini del porto erano soggetti poco raccomandabili e addirittura la sicurezza faceva capo ad un narcotrafficante. Un contesto difficilissimo, dove ora ci sono presidi di tutte le forze dell'ordine. Allora abbiamo puntato sullo sport per rilanciare il Porto. Altro fiore all'occhiello è la trasformazione di un deposito delle gomme abusivo nella palestra della legalità". "Senza lavoro di rete non si raggiunge nessun obiettivo – ha detto Monnanni – ed è impossibile trasformare un bene confiscato in una impresa sociale. Noi oggi siamo un modello che gestisce 11 beni e dà lavoro a tanti giovani. Un modello che offriamo al territorio: gli amministratori giudiziari non siano lasciati soli nella gestione dei beni, ma vengano affiancati anche dagli enti pubblici". Tra gli esempi virtuosi c'è anche il porto di Procida: "I porti turistici – ha evidenziato Marconi - sono una frontiera e spesso ci troviamo ad affrontare reati di ogni genere, dal traffico droga all'evasione fiscale, e le persone perbene devono difendersi sia da terra che da mare. Una gestione etica dà i suoi frutti e Procida è uno stimolo a stare sempre attenti". (ren)