Carceri: mega rissa tra detenuti a Civitavecchia, Sappe "a settembre in piazza"

- Mega rissa tra detenuti in carcere a Civitavecchia. In una nota il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) afferma: "C'è una mega rissa in carcere a Civitavecchia. I detenuti se le stanno dando di santa ragione nella IV sezione reclusione. Sono stati richiamati in servizio tutti gli agenti, anche quelli già smontati dal servizio. Non passa giorno che dobbiamo registrare eventi critici particolarmente violenti presso gli istituti penitenziari del Lazio". Le aggressioni tra i detenuti e contro il personale di polizia, risse, devastazioni e altro: "Sono continue le denunce che il Sappe ha presentato alle Autorità competenti dell'amministrazione penitenziaria sulle criticità che si vivono ogni giorno", spiega Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe. "A due settimane da quella, altrettanto violenta, avvenuta nel carcere di Regina Coeli a Roma, è ora nel carcere di Civitavecchia che si sta verificando un'altra mega rissa. Il personale della polizia penitenziaria, ridotto come sempre nell'organico, sta provando a tenere la situazione sotto controllo, evitando il peggio e provando a mettere in sicurezza la sezione con la chiusura dei violenti detenuti nelle rispettive celle, ma non si può lavorare così, sempre a rischio della propria incolumità fisica", aggiunge. (segue) (Com)