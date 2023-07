Carceri: mega rissa tra detenuti a Civitavecchia, Sappe "a settembre in piazza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime vicinanza e solidarietà ai poliziotti di Civitavecchia e torna a denunciare la realtà delle carceri: "La situazione è sempre più critica a causa di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto gli è dovuto. Auspichiamo in un celere intervento di questo governo sulle continue aggressioni al personale oramai all'ordine del giorno". E si rivolge in particolare al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari: "Al sottosegretario Ostellari, che ha la delega per i detenuti, rinnoviamo l'invito a incontrare il Sappe per affrontare i temi che sono nella sua delega: detenuti, malati psichiatrici, riorganizzazione degli istituti, media sicurezza. Ma chiediamo - sottolinea Capece - anche l'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato". Per questo, il Sappe non esclude forme di protesta da parte dei poliziotti "perché ormai il tempo delle interlocuzioni è finito: in questi ultimi anni ci siamo recati in ogni istituto di pena del Paese, per adulti e minori, abbiamo pazientemente ascoltato il personale, abbiamo scritto e riscritto alle varie autorità competenti, ma ci rendiamo conto che chi di dovere non ha ancora intrapreso le iniziative che abbiamo richiesto e che ci aspettavamo". (segue) (Com)