Carceri: mega rissa tra detenuti a Civitavecchia, Sappe "a settembre in piazza" (3)

- Se non si vedranno soluzioni concrete per fronteggiare l'emergenza il Sappe "scenderà in piazza a Roma, a settembre, per sottolineare quanto e come sia importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale - prosegue Capece -. E' grave che la recrudescenza degli eventi critici in carcere si è concretizzata quando sempre più istituti hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario aperto, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le sezioni detentive con controlli sporadici e occasionali della polizia penitenziaria. Anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici - conclude - è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri del Paese. Il personale di polizia penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione. Il Sappe chiede l'uso degli scudi protettivi e caschi come deterrenti e a protezione dei poliziotti penitenziari". (Com)