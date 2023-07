Russia: Biden su Evan Gershkovich, scambio prigionieri è questione seria, lavoriamo per liberarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di prigionieri tra gli Stati Uniti e la Russia è “una questione molto seria”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta a Helsinki con l’omologo finlandese, Sauli Niinisto. Rispondendo ad una domanda sulla detenzione di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio, Biden ha detto che “lo scambio di prigionieri è un tema molto serio, e stiamo lavorando per riportare a casa tutti i cittadini statunitensi illegalmente detenuti all’estero: questo processo è in corso”. (Was)