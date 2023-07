Usa: criptovalute, ex amministratore delegato della piattaforma Celsius arrestato per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky, è stato arrestato dalle autorità federali statunitensi con l’accusa di frode finanziaria. La notizia è stata confermata da una fonte anonima all’emittente “Cnbc”, dopo che la piattaforma per lo scambio di criptovalute ha dichiarato bancarotta nell’estate dello scorso anno e ha accettato di pagare un risarcimento da 4,7 miliardi di dollari. Mashinsky è stato anche accusato di frode telematica e manipolazione illegale di titoli finanziari, e se condannato rischia di trascorrere decenni in prigione. “L’ex amministratore delegato ha mentito e deliberatamente omesso informazioni relative alla profittabilità dell’azienda, alla sostenibilità delle sue attività e ai rischi associati alle sue criptovalute”, si legge nel documento di accusa. (Was)