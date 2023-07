Italia-Albania: accordo su maggiore tutela di chi viene forzatamente rimpatriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per incrementare la tutela delle persone che vengono rimpatriate forzatamente in Albania a seguito di un provvedimento di respingimento o di espulsione è stato firmato oggi da Mauro Palma quale Garante nazionale delle persone private della libertà e Erinda Ballanca, ombudsperson (Avokati i Popullit) albanese. Come riferisce una nota, la maggiore tutela è nella realizzazione di una "staffetta" tra l'Autorità di garanzia italiana che monitorerà le operazioni di rimpatrio forzato fino all'arrivo e quella albanese che ne esaminerà lo sviluppo successivo. Affinché nessuno si trovi riproiettato in un mondo senza uno sguardo vigile e indipendente. Per questo vi sarà una continuità di informazioni e valutazioni e un esame comune delle situazioni più critiche. Le due giornate albanesi sono state la prima occasione di questo processo e la delegazione italiana è stata accolta dall'ambasciatore del nostro Paese, Fabrizio Bucci, e ha avuto uno scambio di informazioni e opinioni sulle aree tematiche del proprio mandato con il ministro della Giustizia Ulsi Manja, con il viceministro dell'Interno Julian Hodaj, con il capo della Polizia Muhamet Rrumbullaku e con il capo dell'Amministrazione penitenziaria Admir Abrija. (segue) (Res)