Imprese: Busch (Siemens), investiremo un miliardo di euro in Germania

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens investirà un miliardo di euro in Germania. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo, Roland Busch, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Come sottolineato dall'Ad, si tratta di “un chiaro impegno nei confronti della Germania come sede” e il cancelliere Olaf Scholz ha valutato la decisione come “un segnale forte” per il Paese quale luogo di “produzione e innovazione”. Nella giornata del 15 giugno scorso, Busch aveva dichiarato che Siemens investirà nel 2023 due miliardi di euro su scala globale, principalmente nell'espansione delle proprie capacità produttive in Cina, a Singapore, in Europa e negli Stati Uniti. L'Ad ha ora annunciato che il 50 per cento di tale ammontare sarà destinato alla Germania. In particolare, 500 milioni di euro verranno spesi per la digitalizzazione e l'ampliamento della produzione dello stabilimento di Siemens a Erlagen. Gli altri 500 milioni di euro verranno suddivisi tra questo stesso impianto e quello di Forchheim A Erlagen, la produzione è già altamente automatizzata e ora la sede diventerà “una fabbrica digitale modello” in quello che Busch ha definito il “metaverso industriale”. Secondo Scholz, “l'impianto di produzione all'avanguardia a Erlangen è un valido esempio di come la nostra economia si stia dirigendo verso un futuro neutrale per il clima, come forte Paese industriale con buoni posti di lavoro capaci di futuro”. (Geb)