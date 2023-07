Usa: tassi di interesse sui mutui vicini al 7 per cento, dato più alto da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi di interesse sui mutui ipotecari negli Stati Uniti hanno registrato un nuovo incremento questa settimana, attestandosi al livello più alto dallo scorso novembre. Stando ai dati pubblicati dalla società Freddie Mac, la media sui mutui trentennali a tasso fisso si è attestata al 6,96 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ai sette giorni precedenti. Il dato relativo allo stesso periodo del 2022 è invece pari al 5,51 per cento. (Was)