I fatti del giorno - America Latina

- Honduras: presidente Castro, su commissione Onu anticorurzione dialogo diretto con Guterres - La nascita di una missione internazionale anti corruzione in Honduras sarà trattata direttamente con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Lo ha detto la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, al termine dell'incontro avuto con la missione degli esperti Onu, giunti a Tegucigalpa per valutare la percorribilità tecnica dell'intervento. "Con tutto il rispetto, ho detto alla missione degli esperti Onu che l'accordo per l'istallazione della Commissione internazionale contro la corruzione e l'impunità in Honduras (Cicih) deve essere pronto e firmato nei prossimi mesi", ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Non possiamo aspettare oltre", ha detto. (segue) (Res)