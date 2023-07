I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: nuove proteste anti governative, prorogato stato di emergenza sulle strade - A fronte dell'annuncio di possibili nuove proteste, il governo del Perù ha annunciato una proroga di altri 30 giorni dello stato di emergenza nelle principali strade del Paese. L'obiettivo della misura, ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Alberto Otarola, è quello di garantire la "libera circolazione" sulle grandi arterie nazionali, soprattutto in vista delle marce anti governative che si stanno preparando per mercoledì della prossima settimana. Le forze di sicurezza, ha assicurato Otarola, dovranno proteggere da qualsiasi conseguenza tanto i civili quanto la proprietà pubblica, garantendo al tempo stesso l'incolumità di chi ha deciso di scendere in piazza. Le manifestazioni sono parte di una protesta che va avanti da mesi, contro l'insediamento della presidente, Dina Boluarte, a seguito dell'arresto e della destituzione di Pedro Castillo. Le autorità stimano che questa volta la partecipazione non sarà alta come altre volte ma che sarà necessario comunque uno spiegamento di oltre 8000 agenti per garantire l'ordine pubblico. (segue) (Res)