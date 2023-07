I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: Osa, preoccupazione per sospensione personalità giuridica "Movimento semilla" - La missione di osservazione dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha espresso preoccupazione per la sospensione della personalità giuridica del "Movimento semilla", il partito giunto secondo alle elezioni presidenziali di fine giugno. "La legislazione elettorale è precisa nell'affermare che un partito non può essere sospeso dopo che è stata indetta un'elezione e fino a quando non si è svolta”, recita un comunicato dell’Osa. La missione “invita tutte le istituzioni a fornire le necessarie garanzie affinché chi concorre al secondo turno delle elezioni possa farlo in condizioni di parità e affinché i cittadini possano partecipare liberamente per esprimere la propria volontà sovrana”. (segue) (Res)