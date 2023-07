I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: primarie presidenziali, opposizioni divise su tema "successione" tra candidati - Gli oppositori aspiranti alle presidenziali del Venezuela torneranno a riunirsi lunedì 17 per decidere cosa fare se a vincere le primarie sarà un candidato reso ineleggibile dalle autorità. Un tema riaffiorato nel corso del primo confronto pubblico che otto dei 14 aspiranti a sfidare Nicolas Maduro, nel 2024, hanno sostenuto mercoledì presso l'Università cattolica Andres Bello (Ucab) di Caracas. Si tratta di decidere se immaginare una linea di "successione", che consegni automaticamente la candidatura al più votato tra chi non è escluso, o se impegnarsi in una lotta comune per difendere il diritto di tutti i candidati a concorrere alle elezioni. Una scelta non facile, cartina di tornasole delle diverse strategie di contrasto al governo, e che i candidati - avverte la testata "Efecto Cocuyo" - cercheranno di prendere in maniera riservata, per impedire che il governo "possa boicottare" i piani. (segue) (Res)