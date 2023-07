I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia-Nicaragua: L'Aia respinge richiesta Managua di espandere la sua zona marittima - La Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha respinto il ricorso del Nicaragua nella disputa con la Colombia per espandere i sui diritti marittimi oltre i limiti stabiliti. Secondo la Corte il Paese centroamericano non ha diritto ad andare oltre le 200 mialgia nautiche. La massima Corte dell'Onu ha affermato di "respingere" le argomentazioni del Nicaragua contro una sentenza del 2012, che concedeva al Paese un'ampia estensione delle sue zone marittime nei Caraibi, senza andare oltre le 200 miglia nautiche, cosa che avrebbe intaccato la sovranità di sette isole colombiane. "La Corte, con 13 voti contro 4, respinge la richiesta della Repubblica del Nicaragua", ha affermato il giudice Joan E. Donoghue, presidente del Tribunale delle Nazioni Unite. “Grande vittoria della Colombia a L'Aia. La Corte internazionale di giustizia non ha aderito alle pretese del Nicaragua di espandere la sua piattaforma continentale. Speriamo con questa sentenza di chiudere la disputa sui confini e di concentrarci sul portare uno sviluppo sostenibile nel nostro arcipelago", ha affermato il presidente colombiano Gustavo Petro in un tweet. (Res)